QA Engineer (Middle-Senior), Киев

Требования: Наличие устройств или доступа к ним, например если есть знакомые в комиссионках. Устройства указанного ниже: (в идеале - все устройства, но на первых порах хватит и одного) 1)Компьютер PC с Хакинтошем 1.1)Мак 2)iPhone 3G 3)iPod Touch 4)iPhone 3GS 5)Что-то на Google Android ...