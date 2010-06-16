Senior QA Engineer

В небольшой IT компании, базирующеюся в США, в Силиконовой Долине и занимающейся разработкой собственных высокотехнологических IT продуктов открыта вакансия ведущего QA инженера. Мы ищем сотрудника на постоянную работу, который 100% рабочего времени будет уделять работе у нас. Зарплата от 800 до 1200 долларов США в месяц.

Обязанности:

Тестирование системы.

Заведение и проверка тикетов по багтреку.

Написание тесткейсов.

Тесное общение с программистами.

Участие в установке и развертывании системы.

Условия:

Работа на дому, общение с коллегами по телефону и Интернету.

У нас есть сотрудники в городах Гродно и Воронеже. Плюс если Вы живете в одном из этих городов, но это не обязательно.

Возможны командировки в Москву на 1-2 дня раз в 2-3 месяца.

Зарплата по результатам собеседования от $800 до $1200 в месяц.

Мы переводи зарплату банковским переводом, так же оплачиваем домашний Интернет.

Обязательные требования:

Опыт работы QA инженером в больших проектах.

Знание UNIX.

Лидерские качества.

Желательные требования:

Знание основ XML,

Знание основ SQL,

Владение английским языком на уровне обсуждения технических вопросов по телефону

Соискателей просим присылать резюме на наш электронный адрес [email protected]. Решение о приеме на работу и размере компенсации будет приниматься по результатам телефонных интервью.