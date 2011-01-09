Тестировщик – QA

Тестирование ПОЗакрыт14 заявок439 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания заинтересова в тестировщике приложения.

Приложение клиент-сервер состоинт из трех частей

1. Manager GUI приложения

пример gui проверок.

Add Player

Delete Player

2.Сервер Web приложение

3.Player

Условие

Умение писать тест-кейсы и планы проверок, опыт в тестирование

Предложение не разовое, тесты необходимы для проверки каждой версии.

13 лет назад
vpsoft
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Удалённый Web-тестировщик

    $500

    В компанию SoftLogic Group, занимающуюся разработкой ПО на заказ, требуется удаленный тестировщик Web-приложений. Обязательные навыки: - общее представление о методиках тестирования и поддержания качества (регрессионное тестирование, use cases, автоматизированное тестирование, нагрузочное тестирование); - общее ...

    Тестирование ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • QA Engineer (Middle-Senior), Киев

    Г. Киев Срочно в интересный проект (банковская сфера) приглашаем специалистов, имеющих креативный подход, готовых использовать, апробировать новые практики в тестировании. Основные навыки: опыт работы с базами данных и написание SQL запросов. Готовы направить ...

    Тестирование ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестировщик игр и других мобильных приложений

    $1000

    Требования: Наличие устройств или доступа к ним, например если есть знакомые в комиссионках. Устройства указанного ниже: (в идеале - все устройства, но на первых порах хватит и одного) 1)Компьютер PC с Хакинтошем 1.1)Мак 2)iPhone 3G 3)iPod Touch 4)iPhone 3GS 5)Что-то на Google Android ...

    Тестирование ПО25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестировщик программного обеспечения

    $1400

    В компанию AusLogics Software Pty Ltd требуется тестировщик программного обеспечения на постоянную удаленную работу, на полную ставку. Оплата $1200-$1400 в месяц, бонусы. Наши задачи потребуют от Вас постоянно быть в курсе новейших разработок ПО и ...

    Тестирование ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется тестировщик для веб-студии

    $500

    Веб-студии требуется тестировщик для тестирования: 1. программных модулей на PHP 2. сайтов 3. систем управления сайтами 4. баннеров на корректность и нажимаемость 5. и прочих продуктов компании Знания: 1. Snagit или подобных 2. опыт работы с каким-то стандартным bug tracker 3. Внимательность, усидчивость ...

    Тестирование ПО10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработчик .NET в команду

    На освободившееся место в команду требуется разработчик .NET и не только с опытом работы в команде. Основной род деятельности - разработка прикладного ПО и веб-сервисов, сайтами занимаемся очень редко, мастеров-фломастеров, умеющих только ставить и настраивать ...

    Тестирование ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тестировщик

    Нашей компании необходимо автоматизировать процесс тестирования выпускаемого нами программного продукта. Мы ищем человека, способного разработать и оказать содействие во внедрении автоматизированных тестов. Описание вакансии: - необходимо разработать набор основных тестов, покрывающий все наиболее важные функции программы ...

    Тестирование ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Главный тестер (web, windows)-$1000/мес

    $1000

    Ищем специалиста, который будет заниматься уничтожением нашего по и наших сайтов. Задачи : 1) Сделать так, чтоб программа не работала на вашем компьютере - сломалась. 2) Сделать так, чтоб сайт в вашем броузере не работал. 3) Доказать программистам, ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тестировщик ПО

    $200

    Ищем трех тестеров для посменного дежурства сутки у компа. Обязательная проверка програмного обеспечения три раза в сутки (утро, день, ночь) Остальное время находиться в пределах досягаемости комьютера для дополнительных проверок при необходимости. Работа сутки через двое. Оплата через ...

    Тестирование ПО2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад