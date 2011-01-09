Тестировщик – QA

В компанию SoftLogic Group, занимающуюся разработкой ПО на заказ, требуется удаленный тестировщик Web-приложений. Обязательные навыки: - общее представление о методиках тестирования и поддержания качества (регрессионное тестирование, use cases, автоматизированное тестирование, нагрузочное тестирование); - общее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания заинтересова в тестировщике приложения.
Приложение клиент-сервер состоинт из трех частей
1. Manager GUI приложения
пример gui проверок.
Add Player
Delete Player
2.Сервер Web приложение
3.Player
Условие
Умение писать тест-кейсы и планы проверок, опыт в тестирование
Предложение не разовое, тесты необходимы для проверки каждой версии.
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