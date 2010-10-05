vpsoft

Гость vpsoft

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер / Считывание данных с сайта

    Есть сайт в интернете который дает сервис получения телефона по имени и адресу . У нас есть база данных с адресами и именами . Необходимо получить , используя сайт, телефоны и записать их в базу ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется программист C# and DB

    Требуется программист Опыт работы: .NET 3 года DB 3 года ADO.NET, LINQ, EF , MS SQL Паттерны программирования Работа в команде Среда программирования: Microsoft Visual Studio .Net 2010 Примечание необходимо наличие skype и микрофона , для конференций Подробности и обсуждени ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист C#

    Программист C# , для создания бизнесс логики приложемия, работа с базой данных (MS SQL) Требования : Опыт работы: от2-х лет на C# . Понимания шаблонов проектирования MVVM Работа в ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист WPF

    Программист C# и WPF , для создания UI и работы с бизнесс логикой приложемия. Требования : Опыт работы: от2-х лет на C# . Опыт создания интерфейсов на WPF-обязателен!! Профессиональные навыки ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тестировщик – QA

    Компания заинтересова в тестировщике приложения. Приложение клиент-сервер состоинт из трех частей 1. Manager GUI приложения пример gui проверок. Add Player Delete ...

    Тестирование ПО14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интерфейса программы

    Необходимо сделать дизайн интерфейса программы. Схематично формы программы уже есть (GUI DEsign Studio) , необходимо отрисовать их. Программа для десктоп приложения , не веб сайт. Интерфейс должен быть сделан в векторном редакторе ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Програмист C#

    Компания заинтересована в програмистах на .Net, C# Заявка рассчитана на програмистов на удаленный , полный рабочий день. Проект новый , предназначен для переучета товаров и пишется на технологии .Net . Необходимо знание C# , опыт работы ...

    Прикладное ПО24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшой проект/задача для программиста

    Задача: Есть программа которая после перезапуска компьютера открыватает диалоговое окно с кнопкой и ждет ее нажатие . Необходимо написать программу , коротое находит это окно и автоматически нажимает кнопку, вместо пользователя .

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • QA

    QA для тестирования проложения(.Net). Приложение состоит из трех частей 1. Менаджер 2.Плеер 3.Сервер (сервер в инет) Задача состоит в выявлении ошибок и функциональности системы. Подробности можно обсудить через skype: vpsoft

    Тестирование ПО11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный office-manager

    Ведение переписки с заказчиками и клиентами. Наша компания специализируется на продаже решений для брокеров. Клиенты компании – это компании- брокеры на рынке форех , Для стимуляции продаж мы обращаемся ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нам необходимо сделать сайт для компании. Компания специализируется на продаже услуг по устоновке оборудования и програм в области медийной рекламы. Пример сайта который нравится владельцу компании: www.norstarcorp.com. Страницы которые надо сделать: AbouUs , Home, Advertisers Information,Venue information,CONTACT ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Системный администратор

    Системный администратор для удаленной работы по наладке а затем мониторинга windows 2003 сервера. Задачи 1. Оптимизировать рабору сервера 2. Поставить программу оповещения о сбоях работы 3. Мониторинг сервера и устранения проблем Требования Реальный ...

    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лого и фирменный стиль

    Компании "CMY media" необходимо сделать лого и фирменный стиль. Компания hi-tech специализируется в разработке систем для digital signage.* Что хотелось бы увидеть в лого и в стиле? Следущее: Компания молодая . амбизиозная , агресивная, ее ...

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Регулирование очереди в центре обслужив.клиентов

    Компании требуются удаленные программисты C# и WPF C# и WPF для проекта " Регулирование очереди в центре обслуживание клиентов" Детали Клиент приходит в центр обслуживания , на дисплее выбирает тип обслуживания, ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка HTML

    Тематика сайта - Каталог товаров и сравнение цен из разных магазинов. Необходимо сверсать по макетам. Макеты в psd formate. Настраивать под систему управление или движок не надо. На выходе должен быть статический html. Акуратные код с коментариями, ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Програмист c#, WCF , WPF

    Программист с реальным опытом написания приложений на c# с применением технологии WCF. Проект - построение сервера WAS с возможностью stream upload/download . В качестве примера можно взять sharing files service.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • ActionScript + Flex. Отрисовка примитивов.

    Программист на ActionScript + Flex, для программной отрисовки на чарте примитивов. Примитивы - круг, прямоугольник, линии, параллельные линии, зигзаги и т.д. Все примитивы должны иметь возможность измение размера и месторасположения.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
  • Показать больше заказов