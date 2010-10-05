Есть сайт в интернете который дает сервис получения телефона по имени и адресу . У нас есть база данных с адресами и именами . Необходимо получить , используя сайт, телефоны и записать их в базу ...
- Веб-программирование21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется программист Опыт работы: .NET 3 года DB 3 года ADO.NET, LINQ, EF , MS SQL Паттерны программирования Работа в команде Среда программирования: Microsoft Visual Studio .Net 2010 Примечание необходимо наличие skype и микрофона , для конференций Подробности и обсуждени ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт12 лет назад
Программист C# , для создания бизнесс логики приложемия, работа с базой данных (MS SQL) Требования : Опыт работы: от2-х лет на C# . Понимания шаблонов проектирования MVVM Работа в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
Программист C# и WPF , для создания UI и работы с бизнесс логикой приложемия. Требования : Опыт работы: от2-х лет на C# . Опыт создания интерфейсов на WPF-обязателен!! Профессиональные навыки ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
Компания заинтересова в тестировщике приложения. Приложение клиент-сервер состоинт из трех частей 1. Manager GUI приложения пример gui проверок. Add Player Delete ...Тестирование ПО14 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать дизайн интерфейса программы. Схематично формы программы уже есть (GUI DEsign Studio) , необходимо отрисовать их. Программа для десктоп приложения , не веб сайт. Интерфейс должен быть сделан в векторном редакторе ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Специалист SEO по продвижению сайта в google. Сайт на анг. : www.tradeandchart.com.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Компания заинтересована в програмистах на .Net, C# Заявка рассчитана на програмистов на удаленный , полный рабочий день. Проект новый , предназначен для переучета товаров и пишется на технологии .Net . Необходимо знание C# , опыт работы ...Прикладное ПО24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: Есть программа которая после перезапуска компьютера открыватает диалоговое окно с кнопкой и ждет ее нажатие . Необходимо написать программу , коротое находит это окно и автоматически нажимает кнопку, вместо пользователя .Прикладное ПО14 заявокЗакрыт13 лет назад
QA для тестирования проложения(.Net). Приложение состоит из трех частей 1. Менаджер 2.Плеер 3.Сервер (сервер в инет) Задача состоит в выявлении ошибок и функциональности системы. Подробности можно обсудить через skype: vpsoftТестирование ПО11 заявокЗакрыт13 лет назад
Ведение переписки с заказчиками и клиентами. Наша компания специализируется на продаже решений для брокеров. Клиенты компании – это компании- брокеры на рынке форех , Для стимуляции продаж мы обращаемся ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
Нам необходимо сделать сайт для компании. Компания специализируется на продаже услуг по устоновке оборудования и програм в области медийной рекламы. Пример сайта который нравится владельцу компании: www.norstarcorp.com. Страницы которые надо сделать: AbouUs , Home, Advertisers Information,Venue information,CONTACT ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт13 лет назад
Системный администратор для удаленной работы по наладке а затем мониторинга windows 2003 сервера. Задачи 1. Оптимизировать рабору сервера 2. Поставить программу оповещения о сбоях работы 3. Мониторинг сервера и устранения проблем Требования Реальный ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Компании "CMY media" необходимо сделать лого и фирменный стиль. Компания hi-tech специализируется в разработке систем для digital signage.* Что хотелось бы увидеть в лого и в стиле? Следущее: Компания молодая . амбизиозная , агресивная, ее ...Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт14 лет назад
Компании требуются удаленные программисты C# и WPF C# и WPF для проекта " Регулирование очереди в центре обслуживание клиентов" Детали Клиент приходит в центр обслуживания , на дисплее выбирает тип обслуживания, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тематика сайта - Каталог товаров и сравнение цен из разных магазинов. Необходимо сверсать по макетам. Макеты в psd formate. Настраивать под систему управление или движок не надо. На выходе должен быть статический html. Акуратные код с коментариями, ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Меню на Asp.net 3.5 + jQuery .Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Програмист ASP.net +Vb.Net , Ajax, jQuery для работы над CMS написанной на ASP.net 3.5 i vb.net . Суть проекта : маписание различных дополнительных модулей для fronted . CMS - собственная разработка компании, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Программист с реальным опытом написания приложений на c# с применением технологии WCF. Проект - построение сервера WAS с возможностью stream upload/download . В качестве примера можно взять sharing files service.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Программист на ActionScript + Flex, для программной отрисовки на чарте примитивов. Примитивы - круг, прямоугольник, линии, параллельные линии, зигзаги и т.д. Все примитивы должны иметь возможность измение размера и месторасположения.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад