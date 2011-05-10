Программист WPF

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Программист C# и WPF , для создания UI и работы с бизнесс логикой приложемия.

Требования :

Опыт работы: от2-х лет на C# .

Опыт создания интерфейсов на WPF-обязателен!!

Профессиональные навыки

Языки программирования: С#,

Среда программирования: Microsoft Visual Studio .Net 2010

Технологии: WPF

Примечание

необходимо наличие skype и микрофона , для конференций

Подробности и обсуждени по skype или gtalk

13 лет назад
vpsoft
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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