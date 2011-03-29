Программист 1С

В компанию АВТОДОМ – официальный дилер BMW и MINI – приглашаем ПРОГРАММИСТА 1С в Отдел информационных технологий.

Обязанности:

Установка платформ 1С 7.7 и 8.0, консультирование пользователей структурных подразделений «Бухгалтерия» и «Отдел персонала», интеграция 1С 7.7 и 8.0 с внешними программами, доработка и оптимизация текущих конфигураций;

Обновление бухгалтерской и налоговой отчетности, помощь в ее формировании и выгрузка в специальные программы для дальнейшей отправки;

Обновление и техническая поддержка программ Баланс-2В, Контур-Экстерн, Такском и отправка электронных отчетов с помощью перечисленных программ ежеквартально;

Поддержание договорной базы на абонентское сопровождение программ Баланс-2В, Контур-Экстерн, Такском: актуальное своевременное продление и согласование договоров, контроль сроков и условий обслуживания;

Техническая поддержка программ Клиент-банка: настройка, обновление, помощь в работе, а также отслеживание окончания срока действия ключей подписи и их своевременное продление;

Установка компьютерной техники, операционной системы и программного обеспечения, настройка электронной почты пользователей, выявление технических и программных неисправностей в работе компьютерной техники по запросам пользователей и при миграции рабочих мест.

Администрирование систем на базе ОС Windows Server;

Работа с базами данных SQL ,MSSQL.

Требования:

Высшее техническое образование;

Опыт работы программистом 1С обязателен;

Знание основных объектов платформы 1С 7.7 и 8.0, умение использовать их на практике,

знание основных типовых конфигураций.

Ожидаем кандидата от 25 лет, ответственного, коммуникабельного, с аналитическим складом ума.

Условия:

Место работы: Дилерский центр на МКАДе, 51 км, метро Молодежная (от метро Молодежная корпоративный трансфер до центра 15 минут);

График работы: 5/2 c 9 до 18;

Льготное корпоративное питание;

Социальные гарантии в соответствии с ТК РФ.

Конкурентноспособная заработная плата обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.