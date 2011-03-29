Программист 1С

В компанию-разработчик ПО, в связи с очередным расширением, ищутся программисты под Mac. Желательно – в составе команды/студии. НУЖНЫ: 1. системные программисты для написания драйверов 2. разработчики красивых интерфейсов ВАЖНО: - опыт разработки по Mac от 3 лет и ...
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В компанию АВТОДОМ – официальный дилер BMW и MINI – приглашаем ПРОГРАММИСТА 1С в Отдел информационных технологий.
Обязанности:
Установка платформ 1С 7.7 и 8.0, консультирование пользователей структурных подразделений «Бухгалтерия» и «Отдел персонала», интеграция 1С 7.7 и 8.0 с внешними программами, доработка и оптимизация текущих конфигураций;
Обновление бухгалтерской и налоговой отчетности, помощь в ее формировании и выгрузка в специальные программы для дальнейшей отправки;
Обновление и техническая поддержка программ Баланс-2В, Контур-Экстерн, Такском и отправка электронных отчетов с помощью перечисленных программ ежеквартально;
Поддержание договорной базы на абонентское сопровождение программ Баланс-2В, Контур-Экстерн, Такском: актуальное своевременное продление и согласование договоров, контроль сроков и условий обслуживания;
Техническая поддержка программ Клиент-банка: настройка, обновление, помощь в работе, а также отслеживание окончания срока действия ключей подписи и их своевременное продление;
Установка компьютерной техники, операционной системы и программного обеспечения, настройка электронной почты пользователей, выявление технических и программных неисправностей в работе компьютерной техники по запросам пользователей и при миграции рабочих мест.
Администрирование систем на базе ОС Windows Server;
Работа с базами данных SQL ,MSSQL.
Требования:
Высшее техническое образование;
Опыт работы программистом 1С обязателен;
Знание основных объектов платформы 1С 7.7 и 8.0, умение использовать их на практике,
знание основных типовых конфигураций.
Ожидаем кандидата от 25 лет, ответственного, коммуникабельного, с аналитическим складом ума.
Условия:
Место работы: Дилерский центр на МКАДе, 51 км, метро Молодежная (от метро Молодежная корпоративный трансфер до центра 15 минут);
График работы: 5/2 c 9 до 18;
Льготное корпоративное питание;
Социальные гарантии в соответствии с ТК РФ.
Конкурентноспособная заработная плата обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.
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