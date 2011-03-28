Программист 1С (веб-сервисы)

Здравствуйте. Ищу исполнителя со знаниями Microsoft Net Framework 4 и OpenVPN, с опытом создания приложений на их базе. Уже разработано OpenVPN приложение, работающее с сайтом на базе Net FrameWork необходима дальнейшая разработка данного приложения. Желательно дополнительное знание основ ...
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Компания “Трето” ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета.
Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С.
Мы ищем специалиста на дистанционную работу, имеющего опыт работы c web расширением в 1С8.1 для работы над CRM системой.
Основные задачи: разработка (написание) новых модулей на базе 1С с использованием web расширения.
Наличие сертификатов 1С профессионал и специалист приветствуется (или опыт работы с 1С8 от 2-х лет ).
Решение о сотрудничестве принимается на основании удачно выполненного тестового задания.
З/п 30000 р
С вопросами и предложениями обращаться:
Менеджер по подбору персонала Анна
e-mail: [email protected]
Icq 558526473
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