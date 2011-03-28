Программист 1С (веб-сервисы)

Компания “Трето” ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета.

Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С.

Мы ищем специалиста на дистанционную работу, имеющего опыт работы c web расширением в 1С8.1 для работы над CRM системой.

Основные задачи: разработка (написание) новых модулей на базе 1С с использованием web расширения.

Наличие сертификатов 1С профессионал и специалист приветствуется (или опыт работы с 1С8 от 2-х лет ).

Решение о сотрудничестве принимается на основании удачно выполненного тестового задания.

З/п 30000 р

С вопросами и предложениями обращаться:

Менеджер по подбору персонала Анна

e-mail: [email protected]

Icq 558526473