IT-компании требуется программист С#, WPF

Основные задачи:

· Участие в разработке проектов с использованием WPF, C#;

· Выполнение работ по тестированию.

Требования к кандидату:

· Высшее техническое образование.

· Опыт программирования на C# от года.

· Знакомство и опыт работы с WPF.

· Возраст до 26 лет.

· Опыт работы в команде.

· Умение работать в сжатые сроки, ответственность, нацеленность на результат.

· Знание технического английского (чтение документации).

Если Вы заинтересованы в этой вакансии, и у Вас есть необходимый опыт, пришлите подробное резюме с указанием вакансии и уровня заработной платы на ящик [email protected]