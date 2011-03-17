IT-компании требуется программист С#, WPF

В студию требуется специалист по 1с8 Наши клиенты стали часто обращаться к нам за внедрением и сопровождением продуктов 1С Обязателен опыт внедрения, понимание принципов экономики, процесса реализации проекта с клиентом. Задачи которые ставят клиенты стандартны: от получения своевременной ...
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Основные задачи:
· Участие в разработке проектов с использованием WPF, C#;
· Выполнение работ по тестированию.
Требования к кандидату:
· Высшее техническое образование.
· Опыт программирования на C# от года.
· Знакомство и опыт работы с WPF.
· Возраст до 26 лет.
· Опыт работы в команде.
· Умение работать в сжатые сроки, ответственность, нацеленность на результат.
· Знание технического английского (чтение документации).
Если Вы заинтересованы в этой вакансии, и у Вас есть необходимый опыт, пришлите подробное резюме с указанием вакансии и уровня заработной платы на ящик [email protected]
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