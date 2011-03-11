Требуется программист для разработки отчетов для CRM систем . Обязательные знания: - глубокое знание разработки CRM систем - знание генерации файлов сообщений (файлы RDLC) основанное на Базе данных SQL - ASP.NET, ADO.NET, SQL Server 2000/2005/2008, Transact - JavaScript, Ajax - C# - ...
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Компания «ТНДМ софт» приглашает принять участие в отборе на вакансию C# разработчик (г. Саратов).
Требования:
-высшее образование;
-опыт разработки проектов от 2 лет,
-знание принципов ООП,
-знание языка C# и .NET framework,
-знание ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, ADO.NET
-знание СУБД (MS SQL Server, Oracle),
-знание WinForms, WPF
-написание кода в соответствии со стандартами кодирования,
-знание архитектуры корпоративных приложений и шаблонов проектирования;
Дополнительные требования:
ответственность,
высокая обучаемость,
умение работать в команде
Обязанности:
Участие в разработке крупного программного комплекса
Условия работы:
-уровень заработной платы по результатам собеседования;
-удобный график работы, 5/2;
-оформление в соответствии с ТК РФ, полностью «белая» заработная плата;
-полный соц.пакет;
-система премий;
-профессиональный и карьерный рост;
-компания оплачивает сдачу сертификационных экзаменов;
-офис в центре города;
-горячие обеды в офисе, чай, кофе
Компания "ТНДМ софт" предлагает услуги по созданию, внедрению, техническому сопровождению программных решений различного назначения, а также по аутсорсингу работ, связанных с разработкой и поддержкой программного обеспечения
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