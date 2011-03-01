Консультант/программист 1с для БП

Есть ряд задач по бухгалтерии 2.0. Планируется рост количества задач. Требуется в первую очередь грамотный методист по 1С:БП и бухучету. Интересует только Москва (желательно с переходом в штат при успешном сотрудничестве). Просьба указывать стоимость работы в час и в месяц(при 40-часовой рабочей неделе).