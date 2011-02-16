Логист (1С)

Группе компаний‚ производящих и реализующих системы спутникового мониторинга транспорта‚ а также датчики топлива‚ требуется программист микроконтроллеров. Требования: - Высшее техническое образование; - Опыт работы от 3 лет; - Опыт программирования микроконтроллеров; - Знание языка С и опыт ...
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Компания ТРЕТО, специализирующаяся на продаже итальянской керамической плитки, натурального камня и керамогранита, приглашает на постоянную удаленную работу Менеджера по международной логистике.
Обязанности:
• координация перевозок керамической плитки из стран Европы (преимущественно из Италии) в Россию; из Италии - по миру; из Москвы - по России.
• выбор оптимального маршрута транспортировки,
• расчет стоимости перевозок, обеспечение своевременной доставки груза.
Требования:
• мужчина/женщина; возраст 25-35;
• образование высшее
• опыт работы от 2-х лет в должности менеджера по международным перевозкам.
• знание английского языка на свободном уровне.
• Умение программировать в 1С 8.2
Условия:
• Оплата 40000-50000 руб. в месяц
• Работа осуществляется дистанционно, все обсуждения проходят через корпоративный портал. Поэтому Ваше место жительства значения не имеет – мы ищем лучших, а не ближайших.
• График работы: 5 дней, 10.00 — 18.00
• Возможно оформление по ТК после испытательного срока.
• Решение о сотрудничестве принимается после выполнения тестового задания по 1С!
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