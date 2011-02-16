Логист (1С)

Компания ТРЕТО, специализирующаяся на продаже итальянской керамической плитки, натурального камня и керамогранита, приглашает на постоянную удаленную работу Менеджера по международной логистике.

Обязанности:

• координация перевозок керамической плитки из стран Европы (преимущественно из Италии) в Россию; из Италии - по миру; из Москвы - по России.

• выбор оптимального маршрута транспортировки,

• расчет стоимости перевозок, обеспечение своевременной доставки груза.

Требования:

• мужчина/женщина; возраст 25-35;

• образование высшее

• опыт работы от 2-х лет в должности менеджера по международным перевозкам.

• знание английского языка на свободном уровне.

• Умение программировать в 1С 8.2

Условия:

• Оплата 40000-50000 руб. в месяц

• Работа осуществляется дистанционно, все обсуждения проходят через корпоративный портал. Поэтому Ваше место жительства значения не имеет – мы ищем лучших, а не ближайших.

• График работы: 5 дней, 10.00 — 18.00

• Возможно оформление по ТК после испытательного срока.

• Решение о сотрудничестве принимается после выполнения тестового задания по 1С!