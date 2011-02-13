ASP.NET Developer в распределенную команду

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Компания Informicus (http://www.informicus.ru/) набирает сотрудников на постоянную удаленную работу.

Обязанности:

* Разработка проектов на ASP.Net (ASP.NET MVC) с использованием Microsoft Framework.Net 4.0 и MS SQL 2008.

* Написание Unit тестов, интеграционных тестов

Требования:

* Хорошие знания ООП и шаблонов проектирования

* Опыт разработки для платформы .NET (C#).

* Опыт разработки на MS SQL 2005 / 2008.

* Знание ASP.NET, LINQ, WCF, AJAX. Приветствуется опыт в ASP.NET MVC и NHibernate

* Очень желательно наличие опыта написания юнит и интеграционных тестов.

* Английский язык на уровне чтения технической документации.

Условия:

* Удаленная работа в распределенной команде разработчиков

* Полная занятость, с возможностью гибкого планирования графика.

* Зарплата по результатам собеседования.

* Молодой динамичный коллектив.

13 лет назад
pavelArt
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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