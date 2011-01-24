DELPHI-Мастер

Прикладное ПОЗакрыт6 заявок219 просмотров
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Необходим человек-мастер-делфи, злой гений который способен воплощать любые идеи!

необходимо работать и дорабатывать программу, работающая с файлами.

без вредных привычек, как то алкоголь. был негативный опыт.

Нам нужен человек, который вольется в команду и будет работать не ради зарплаты, интересные проекты гарантируем.

Опыт>2лет

Возраст >20лет

писать только в ICQ 96-78-26.

ЖДЕМ.

Delphi
13 лет назад
kolenval
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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