Cпециалист в нейронных сетях

Ищется грамотный специалист в нейронных сетях и базах данных и в покере, хорошо знающий программы на подобия STATISTICA,нужно взять все статистические данный с БД PostgreSQL (Holdem Manager) и на основе нейронных сетей проанализировать что можно предсказать и с какой точночтью для последующего его применение в пишушейся программе. Стоимость проекта готов обсудить и будет зависить от того что предложите. Мой ICQ: 233692197 или 605775864. Скайп: ulanin3