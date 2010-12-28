Android developer

$5000
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В связи с динамичным развитием компании PocketBook приглашаем к сотрудничеству опытных разработчиков под ОС Android, при высоком уровне профессионализма удовлетворим все пожелания по оплате труда

*В/О;

*Опыт разработки 2 года;

*Хорошее знание Java/C++/C;

*Опыт работы с сетевыми приложениями;

*Опыт работы с Android SDK/NDK

*Опыт работы в команде;

*Технический английский;

*Опыт работы с системами контроля версий;

*Опыт работы с системами отслеживания ошибок;

*Заинтересованность в создании уникального высококачественного продукта.

Желательно:

Опыт работы с embedded системами.

Если Вы соответствуете нашим требованиям, отправляйте резюме - [email protected]

Android
13 лет назад
Glepskaya
Галина 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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