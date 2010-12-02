Программист 1С: УПП 8

Ищется программист Дельфи/Builder/Visual - есть поток заказов с которыми мы не справляемся. От 25 лет
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Требования к кандидату:
• Знание предметной области:
- Бухгалтерский учет по всем участкам учета;
- Особенно: раздельный учет НДС, учет затрат, распределение затрат, расчет себестоимости;
- Налоговый учет;
- Знание основного процесса производства от заказа покупателя;
- Знание процесса планирования производства.
• Знание УПП:
- Подсистем бухгалтерского и налогового учета;
- Производственной подсистемы;
- Управление закупками, управление запасами, управление продажами.
• Опыт работы:
- Опыт программирования в 1С 8 УПП. Опыт выполнения работ: анализ кода, поиск узких мест, оптимизация производительности.
Опыт выполнения задач внутренних Заказчиков:
- Выявление требований
- Написание заданий на разработку
- Программирование
- Написание инструкций
- Опытная эксплуатация, тестирование вместе с пользователями
- Консультации пользователям по сложным объектам и алгоритмам УПП: выпуск продукции, закрытие месяца.
Личностные качества:
• Работоспособность;
• Ответственность;
• Внимательность;
• Стремление к самообучению.
Функциональные обязанности:
• Взаимодействие с внутренними Заказчиками: поддержка, разработка, доработка;
• Помощь пользователям при работе с «1С:УПП 8»;
• Аудит состояния данных в программе.
Условия работы:
• Мы предлагаем стабильную заработную плату;
• Возможность получить опыт работы в крупном, динамично развивающемся предприятии;
• Официальное трудоустройство, согласно КЗоТ Украины;
• Социальный пакет (оклад, отпуск, больничный, служебная развозка, компенсация обедов);
• Территориально Киево-Святошинский район, Киевская обл.
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