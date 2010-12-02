Программист 1С: УПП 8

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Требования к кандидату:

• Знание предметной области:

- Бухгалтерский учет по всем участкам учета;

- Особенно: раздельный учет НДС, учет затрат, распределение затрат, расчет себестоимости;

- Налоговый учет;

- Знание основного процесса производства от заказа покупателя;

- Знание процесса планирования производства.

• Знание УПП:

- Подсистем бухгалтерского и налогового учета;

- Производственной подсистемы;

- Управление закупками, управление запасами, управление продажами.

• Опыт работы:

- Опыт программирования в 1С 8 УПП. Опыт выполнения работ: анализ кода, поиск узких мест, оптимизация производительности.

Опыт выполнения задач внутренних Заказчиков:

- Выявление требований

- Написание заданий на разработку

- Программирование

- Написание инструкций

- Опытная эксплуатация, тестирование вместе с пользователями

- Консультации пользователям по сложным объектам и алгоритмам УПП: выпуск продукции, закрытие месяца.

Личностные качества:

• Работоспособность;

• Ответственность;

• Внимательность;

• Стремление к самообучению.

Функциональные обязанности:

• Взаимодействие с внутренними Заказчиками: поддержка, разработка, доработка;

• Помощь пользователям при работе с «1С:УПП 8»;

• Аудит состояния данных в программе.

Условия работы:

• Мы предлагаем стабильную заработную плату;

• Возможность получить опыт работы в крупном, динамично развивающемся предприятии;

• Официальное трудоустройство, согласно КЗоТ Украины;

• Социальный пакет (оклад, отпуск, больничный, служебная развозка, компенсация обедов);

• Территориально Киево-Святошинский район, Киевская обл.

13 лет назад
hrd_m
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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