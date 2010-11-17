Математик-программист на проект

Для реализации проекта в удалённом режиме, приглашаем программиста с опытом работы на С# не менее 4-х лет. Проживание – Киев, Киевская обл. Требования: Язык программирования: C#. Технологии: .NET, COM, WPF. Разговорный английский язык. Возможность общения с заказчиком в рабочее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В поисках специалиста, который имеет высшее образование по специальности "прикладная математика" или подобные.
Оплата посдельно.
За оптимизация алгоритмов бонусы.
Умение программировать заготовки и демо на free-pascal в среде lazarus будет существенным плюсом.
Пишите сразу контакты.
Спасибо за понимание.
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