Архитектор проектов в офис

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Для разработки архитектуры программного обеспечения на c++ (qt), разрабатываемого для крупных предприятий требуется архитектор проектов.

Желательно наличие опыта в проектировании крупных систем.

13 лет назад
horvismax
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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