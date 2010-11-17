horvismax

Максим Хорвис horvismax

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Архитектор проектов в офис

    Для разработки архитектуры программного обеспечения на c++ (qt), разрабатываемого для крупных предприятий требуется архитектор проектов. Желательно наличие опыта в проектировании крупных систем.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен системный администратор

    На постоянную основу нужен системный администратор. От него требуется приведение сетей, баз данных и всей it-инфраструктуры организации в соответствие Федеральному закону 152. Хочу заметить, что первым крупным заданием для человека будет приведение в соответствие с ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и натяжка на шаблон сайта

    $100

    На сайте http://rusich.horvis.ru/index.php был произведен редизайн. Положение основных блоков осталось неизменным. Поменялось оформление и задний фон. Требуется сверстать на цсс-фреймворке блюпринт http://habrahabr.ru/blogs/css/24011/ (вещь очень упрощает жизнь верстальщика) Сверстанный дизайн надо натянуть на ...

    CSSYii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка приложения на yii

    С помощью веб-приложения пользователь может читать статьи, просматривать обучающие ролики, проходить экзамены. Кандидатам будут выслано подробное ТЗ и прототипы приложения. Сразу оговорюсь. От выбранного исполнителя требуется полностью посвятить себя проекту. Сроки сжатые. Вполне возможна добавка к оплате, ...

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад