Нужен системный администратор

Здравствуйте, Меня зовут Михаил: я умею находить хорошие заказы и качественно выполнять свою работу. Но: 1. Заказов стало много 2. Требуется узкая специализация в различных областях IT Вообщем есть куча работы, которую надо делать, и для этого нужен ты: Ты ...