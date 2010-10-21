Системный администратор Linux (постоянная работа)

$2500
Системное администрированиеЗакрытнет заявок136 просмотров
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Компания «Юнит Поинт» (Москва) — разработчик многопользовательских онлай-игр, приглашает на постоянную работу Системного администратора Linux.

Требования:

Возраст от 20 до 28

Знания ОС на базе Linux (Debian, Centos)

Знание систем виртуализации KVM и OpenVZ

Опыт администрирования веб-серверов с высокой нагрузкой

Желателен опыт работы с продуктами ISPSystem (ISPmanager, DNSmanager и др.)

Обязанности:

Администрирование серверов компании на базе ОС Linux

Инсталляция, настройка и обновление ОС и другого программного обеспечения

Организация резервное копирование и восстановление данных

Мониторинг работы серверов и ПО

Обеспечение информационной безопасности ИС

Обеспечение стабильной и оптимальной работоспособности ИС

Условия работы:

Официальное оформление по ТК РФ

Работа в современном бизнес-центре

м. Алтуфьево или Отрадное (15 минут пешком)

График работы 5/2 с 10:00 - 19:00

Работа в прогрессивной и активно развивающейся компании

Перспективы карьерного и профессионального роста, повышения уровня дохода

Зарплата по результатам собеседования

Социальный пакет

Linux
13 лет назад
wisenum
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад