Инженер-проектировщик (активные сооружения связи)

Уважаемые коллеги,

Для долгосрочного сотрудничества требуется Инженер проектировщик сооружений связи (именно связи! т.е. активного оборудования, а не просто СКС) для выполнения проектной документации в MS Visio

Задачи:

Разработка проектов сооружений связи различного назначения:

* узлы телематических служб

* узлы и сети передачи данных

* узлы местной телефонной связи

* ВОЛС,РРЛ

* узлы и сети кабельного вещания в том числе IP-TV

Сопроворждение государственной экспертизы проектов.

Требования

Знание законодательства в области связи, знание необходимых ГОСТ, СНиП, опыт подготовки проектной документации на сооружения связи, знание Visio, AutoCad.

Знание современного телекоммуникационного оборудования (сервера, биллинг, коммутаторы и т.д.)

Условия

Сумма зависит от ваших возможностей уделять время нашим проектам (в среднем от 1000$ за проект)

Оплата любым удобным способом, предпочтительно через сервис безопасных сделок.

В заявке прошу присылать краткое описания опыта работы + пример (можно часть) вашей работы