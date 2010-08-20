Компания «Инфомедиа», профессиональный поставщик IT решений и услуг, объявляет конкурс на вакансию «Системный администратор» для удаленного администрирования серверной платформы виртуализации и виртуальных машин (VPS) на неполный рабочий день. ЦЕЛИ Построить и управлять серверной инфраструктурой, состоящей из нескольких ...
Инженер-проектировщик (активные сооружения связи)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги,
Для долгосрочного сотрудничества требуется Инженер проектировщик сооружений связи (именно связи! т.е. активного оборудования, а не просто СКС) для выполнения проектной документации в MS Visio
Задачи:
Разработка проектов сооружений связи различного назначения:
* узлы телематических служб
* узлы и сети передачи данных
* узлы местной телефонной связи
* ВОЛС,РРЛ
* узлы и сети кабельного вещания в том числе IP-TV
Сопроворждение государственной экспертизы проектов.
Требования
Знание законодательства в области связи, знание необходимых ГОСТ, СНиП, опыт подготовки проектной документации на сооружения связи, знание Visio, AutoCad.
Знание современного телекоммуникационного оборудования (сервера, биллинг, коммутаторы и т.д.)
Условия
Сумма зависит от ваших возможностей уделять время нашим проектам (в среднем от 1000$ за проект)
Оплата любым удобным способом, предпочтительно через сервис безопасных сделок.
В заявке прошу присылать краткое описания опыта работы + пример (можно часть) вашей работы
- Похожие заказы
- Системное администрирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Цель: Бесперебойная работа веб-сайтов Задачи: Установка СМС на хостинг, импорт-экспорт контента, установка готового шаблона, дизайна сайта, перенос сайтов, контроль работоспособности, устранение неполадок и ошибок. Требования: Обязательно наличие оперативной связи по skype или телефону. Оплата $5 в час. Работа ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем хорошего специалиста по Asterisk в Киеве. Цель - долговременное сотрудничество. Пишите на [email protected] 095-490-29-65 АндрейЗакрыт13 лет назад
- $500
Ищем человека в студию, на вакансию Системное и сетевое администрирование, для того что бы устроиться к нам вы должны пройти 8 тестов, 40 вопросов в каждом тесте, всего 100баллов, ваша задача набрать не менее 86 ...Системное администрирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен системный администратор для настройки и поддержки компьютерной техники. Основные задачи и требования: только Санкт-Петербург, желательно Север, для оперативного выезда и решения проблем с сервером и компьютерами. Знание и опыт настройки сервера (железо + сеть + Windows 2008) настройка ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо настроить сервер ( Fedora 13 или переставить на другую систему ). Список ПО: * WWW-сервера: Apache. * PHP. * nginx. ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Обязанности: • экспертный технический анализ производимых коммутаторов Ethernet; • тестирование нового ПО и «железа»; • участие в процессе развития коммутаторов Ethernet; • консультации сотрудников технических служб компании. Требования: • опыт работы в операторе связи; • опыт построения мультисервисных сетей передачи данных на основе ...Закрыт13 лет назад
В организацию требуется приходящий СА с стандартным набором функций. Обслуживается от 7 до 13 компьютеров. Расположение м.Арбатская 7мин. пешком.Системное администрирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $350
Администрирование серверов на базе *nix знания PHP , HTML , MySQL Работа в офисе зарплата от10т.р в месяц + % от дохода проекта цель работы: Поднять проект, написать движок на пхп, администрировать сервер,следить за проектом и сервером.Закрыт13 лет назад
Требуется системный администратор на веб сервер. Загрузка минимальная. Оплата по часовая. Стаж не менее 3 лет. Наличие портфолио и отзывов обязательно.Системное администрирование8 заявокЗакрыт13 лет назад