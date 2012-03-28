Cистемный администратор Hyper-V

Требуются периодические услуги специалиста по настройке ПК (Софт+Железо) в удаленном режиме. Желательно, что бы специалист был пользователем (Лайф, Скайп,ТимВюер ,Приват-24) проживающий в любом из небольших городов. Лайф: 093 35 30576 , Скайп:astravega Александр
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания «Инфомедиа», профессиональный поставщик IT решений и услуг, объявляет конкурс на вакансию «Системный администратор» для удаленного администрирования серверной платформы виртуализации и виртуальных машин (VPS) на неполный рабочий день.
ЦЕЛИ
Построить и управлять серверной инфраструктурой, состоящей из нескольких уровней:
- Сервер Microsoft Hyper-V.
- Среда управления сервером MS Hyper-V Manager.
- Виртуальные машины под управлением Windows Server 2008 R2 и Windows 7 Professional
- Серверное программное обеспечение, включая IIS, MS SQL Server, MS Exchange Server, MS Sharepoint, и т.д.
- Пользовательское программное обеспечение.
ТРЕБОВАНИЯ
- Глубокие знания серверных решений с использованием виртуализации, MS Hyper-V, серверной операционной системы MS Windows Server 2008 R2, службы доменных имен, Windows 7, знания в области настройки и администрирования серверного ПО Microsoft.
- Знание технического английского на уровне чтения технических статей и документации.
- Знание основных сетевых принципов, протоколов, и возможностей.
- Умение общаться с пользователями, четко выражать свою мысль.
- Исполнительность, внимательность, инициативность.
ГРАФИК РАБОТЫ
- постоянная удаленная;
- неполный рабочий день.
Резюме следует направлять с темой сообщения «Системный администратор» и ожидаемым уровнем З/П.
- Похожие заказы
- Системное администрирование17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Цель: Бесперебойная работа веб-сайтов Задачи: Установка СМС на хостинг, импорт-экспорт контента, установка готового шаблона, дизайна сайта, перенос сайтов, контроль работоспособности, устранение неполадок и ошибок, составление отчетов. Требования: Обязательно наличие оперативной связи по skype и/или телефону. Время реакции ...Системное администрирование27 заявокЗакрыт13 лет назад
Обязанности: • экспертный технический анализ производимых коммутаторов Ethernet; • тестирование нового ПО и «железа»; • участие в процессе развития коммутаторов Ethernet; • консультации сотрудников технических служб компании. Требования: • опыт работы в операторе связи; • опыт построения мультисервисных сетей передачи данных на основе ...Закрыт13 лет назад
В организацию требуется приходящий СА с стандартным набором функций. Обслуживается от 7 до 13 компьютеров. Расположение м.Арбатская 7мин. пешком.Системное администрирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $350
Администрирование серверов на базе *nix знания PHP , HTML , MySQL Работа в офисе зарплата от10т.р в месяц + % от дохода проекта цель работы: Поднять проект, написать движок на пхп, администрировать сервер,следить за проектом и сервером.Закрыт13 лет назад
Требуется системный администратор на веб сервер. Загрузка минимальная. Оплата по часовая. Стаж не менее 3 лет. Наличие портфолио и отзывов обязательно.Системное администрирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется администратор хостинга, для сайта (Joomla) и форума ( SMF) со знанием C-Panel, mysql и английского языка (обязательно) для устранения возникающих проблем. Хостинг американский. Пишите свои цены.Системное администрирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
На сайт http://grodnofish.3dn.ru/ требуются админы,модеры,журналисты, тема сайта рыбалка если вы заинтересованы пишите на [email protected] БесплатноСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В иностранное производственное предприятие требуется Старший специалист базы данных SAP. Требования: Высшее образование (желательно IT) Опыт работы во внедрении программных продуктов — от 2 лет. Аналитические способности, коммуникативные навыки, ответственность, исполнительность. Знание английского языка: upper intermediate. Совершенно владение ПК : MC ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Требования: Опыт работы Высшее образование Отличное знание Linux Условия: Оформление по ТК РФ Зарплата от 30 т.р. Работа в Иваново (центр) Полная занятость Резюме и все вопросы на: patrikeev.st[at]gmail.comЗакрыт13 лет назад