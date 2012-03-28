Cистемный администратор Hyper-V

Компания «Инфомедиа», профессиональный поставщик IT решений и услуг, объявляет конкурс на вакансию «Системный администратор» для удаленного администрирования серверной платформы виртуализации и виртуальных машин (VPS) на неполный рабочий день.

ЦЕЛИ

Построить и управлять серверной инфраструктурой, состоящей из нескольких уровней:

- Сервер Microsoft Hyper-V.

- Среда управления сервером MS Hyper-V Manager.

- Виртуальные машины под управлением Windows Server 2008 R2 и Windows 7 Professional

- Серверное программное обеспечение, включая IIS, MS SQL Server, MS Exchange Server, MS Sharepoint, и т.д.

- Пользовательское программное обеспечение.

ТРЕБОВАНИЯ

- Глубокие знания серверных решений с использованием виртуализации, MS Hyper-V, серверной операционной системы MS Windows Server 2008 R2, службы доменных имен, Windows 7, знания в области настройки и администрирования серверного ПО Microsoft.

- Знание технического английского на уровне чтения технических статей и документации.

- Знание основных сетевых принципов, протоколов, и возможностей.

- Умение общаться с пользователями, четко выражать свою мысль.

- Исполнительность, внимательность, инициативность.

ГРАФИК РАБОТЫ

- постоянная удаленная;

- неполный рабочий день.

Резюме следует направлять с темой сообщения «Системный администратор» и ожидаемым уровнем З/П.