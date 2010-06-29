Администратор серверов на базе *nix, Иркутск

$350
Системное администрированиеЗакрытнет заявок110 просмотров
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Администрирование серверов на базе *nix

знания PHP , HTML , MySQL

Работа в офисе

зарплата от10т.р в месяц

+ % от дохода проекта

цель работы:

Поднять проект, написать движок на пхп, администрировать сервер,следить за проектом и сервером.

13 лет назад
Egpota5
Максим 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад