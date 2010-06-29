Требуются периодические услуги специалиста по настройке ПК (Софт+Железо) в удаленном режиме. Желательно, что бы специалист был пользователем (Лайф, Скайп,ТимВюер ,Приват-24) проживающий в любом из небольших городов. Лайф: 093 35 30576 , Скайп:astravega Александр
Администратор серверов на базе *nix, Иркутск
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Администрирование серверов на базе *nix
знания PHP , HTML , MySQL
Работа в офисе
зарплата от10т.р в месяц
+ % от дохода проекта
цель работы:
Поднять проект, написать движок на пхп, администрировать сервер,следить за проектом и сервером.
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