Нужен сильный админ для настройки сетевого железа!

Успешная международная IT компания, приглашает в свою команду системного администратора с большим опытом. Мы ищем людей готовых к постоянному профессиональному развитию, увлеченных своей профессией и стремящихся работать в команде профессионалов. Требования: - администрирование Windows, Linux - удаленное администрирование (серверные ...