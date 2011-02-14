Веб-мастер, администратор сайтов

Цель: Бесперебойная работа веб-сайтов

Задачи: Установка СМС на хостинг, импорт-экспорт контента, установка готового шаблона, дизайна сайта, перенос сайтов, контроль работоспособности, устранение неполадок и ошибок, составление отчетов.

Требования: Обязательно наличие оперативной связи по skype и/или телефону. Время реакции на уведомление о неполадках, заявках не более 2-х часов в рабочее время (с 9-18 по MSK)

Оплата: $5 (150 р.) в час.

Уважаемые соискатели, обратите внимание на:

1. Если вас заинтересовала данная работа просьба оставлять в комментариях свои контактные данные (эл.почта, skype, ICQ) и предпочтительное время проведения собеседования (с 9:00 до 18:00 по МСК). Желательно оставлять ссылку на свое резюме или портфолио. Копию этого сообщения отправить на эл.почту [email protected]

2. Собеседование проводиться по skype в голосовом режиме (иметь наушники и микрофон), желательно веб-камеру.

3. Все вопросы, уточнения можно сделать во время собеседования.

4. Если вам не ответили, то возможно я в оффлайн и не получил Ваше сообщение, либо Ваша кандидатура заинтересует меня в будущем.