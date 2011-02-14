Веб-мастер, администратор сайтов

ОБЯЗАТЕЛЬНО: наличие CCNA ОБЯЗАТЕЛЬНО: указать в заявке размер оплаты сеть на cisco требуется _удалённое_ администрирование (только cisco) центральный офис 2811(e1,sip)+UCM7+CCX7(5 агентов)+7911(~60) 5 филиалов 1861srst(используется fxo)+7911(~5 в каждом) время реакции 4 часа – 8 часов в день 5 дней в неделю обращения будут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель: Бесперебойная работа веб-сайтов
Задачи: Установка СМС на хостинг, импорт-экспорт контента, установка готового шаблона, дизайна сайта, перенос сайтов, контроль работоспособности, устранение неполадок и ошибок, составление отчетов.
Требования: Обязательно наличие оперативной связи по skype и/или телефону. Время реакции на уведомление о неполадках, заявках не более 2-х часов в рабочее время (с 9-18 по MSK)
Оплата: $5 (150 р.) в час.
Уважаемые соискатели, обратите внимание на:
1. Если вас заинтересовала данная работа просьба оставлять в комментариях свои контактные данные (эл.почта, skype, ICQ) и предпочтительное время проведения собеседования (с 9:00 до 18:00 по МСК). Желательно оставлять ссылку на свое резюме или портфолио. Копию этого сообщения отправить на эл.почту [email protected]
2. Собеседование проводиться по skype в голосовом режиме (иметь наушники и микрофон), желательно веб-камеру.
3. Все вопросы, уточнения можно сделать во время собеседования.
4. Если вам не ответили, то возможно я в оффлайн и не получил Ваше сообщение, либо Ваша кандидатура заинтересует меня в будущем.
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