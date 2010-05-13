Удалённый системный администратор cisco

Работа одноразовая, удалённая. Задание в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: наличие CCNA
ОБЯЗАТЕЛЬНО: указать в заявке размер оплаты
сеть на cisco
требуется _удалённое_ администрирование (только cisco)
центральный офис 2811(e1,sip)+UCM7+CCX7(5 агентов)+7911(~60)
5 филиалов 1861srst(используется fxo)+7911(~5 в каждом)
время реакции 4 часа – 8 часов в день 5 дней в неделю
обращения будут вестись в приложении servicedesk
звонков по телефону не будет
не только техподдержка но и админские вопросы
2й уровень, т.е. без поддержки конечных пользователей
иногда вопросы дополнительной настройки
основная тема - ip телефония cisco
постоянная работа с помесячной оплатой
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