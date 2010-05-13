Удалённый системный администратор cisco

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки439 просмотров
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ОБЯЗАТЕЛЬНО: наличие CCNA

ОБЯЗАТЕЛЬНО: указать в заявке размер оплаты

сеть на cisco

требуется _удалённое_ администрирование (только cisco)

центральный офис 2811(e1,sip)+UCM7+CCX7(5 агентов)+7911(~60)

5 филиалов 1861srst(используется fxo)+7911(~5 в каждом)

время реакции 4 часа – 8 часов в день 5 дней в неделю

обращения будут вестись в приложении servicedesk

звонков по телефону не будет

не только техподдержка но и админские вопросы

2й уровень, т.е. без поддержки конечных пользователей

иногда вопросы дополнительной настройки

основная тема - ip телефония cisco

постоянная работа с помесячной оплатой

14 лет назад
gmgmgm
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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