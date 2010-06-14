Цель: Бесперебойная работа веб-сайтов Задачи: Установка СМС на хостинг, импорт-экспорт контента, установка готового шаблона, дизайна сайта, перенос сайтов, контроль работоспособности, устранение неполадок и ошибок, составление отчетов. Требования: Обязательно наличие оперативной связи по skype и/или телефону. Время реакции ...
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В иностранное производственное предприятие требуется Старший специалист базы данных SAP.
Требования:
Высшее образование (желательно IT)
Опыт работы во внедрении программных продуктов — от 2 лет.
Аналитические способности, коммуникативные навыки, ответственность, исполнительность.
Знание английского языка: upper intermediate.
Совершенно владение ПК : MC Office, SAP, сводные таблицы, Power Point, Microsoft outlook, SAP R/3 – базовые знания SAP (навигация, отчетность).
Обязанности:
Поддержка локальных команд авторизации в SAP в странах Западной Европы (Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Венгрия, Чехия).
Анализ полномочий пользователей для проверки присвоения надлежащих ролей в соответствии с позицией сотрудника, проверка статуса пользователей SAP.
Условия:
Официальное трудоустройство.
Оплачиваемый отпуск и больничный.
Медицинская страховка.
Уровень ЗП оговаривается по результатам собеседования.
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