Требуется системный администратор на веб сервер

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок230 просмотров
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Требуется системный администратор на веб сервер. Загрузка минимальная. Оплата по часовая.

Стаж не менее 3 лет. Наличие портфолио и отзывов обязательно.

13 лет назад
topdobra
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад