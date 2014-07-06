Удаленный системный администратор

Цель: Бесперебойная работа веб-сайтов Задачи: Установка СМС на хостинг, импорт-экспорт контента, установка готового шаблона, дизайна сайта, перенос сайтов, контроль работоспособности, устранение неполадок и ошибок, составление отчетов. Требования: Обязательно наличие оперативной связи по skype и/или телефону. Время реакции ...
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Требуются периодические услуги специалиста по настройке ПК (Софт+Железо) в удаленном режиме.
Желательно, что бы специалист был пользователем (Лайф, Скайп,ТимВюер ,Приват-24)
проживающий в любом из небольших городов.
Лайф: 093 35 30576 , Скайп:astravega
Александр
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