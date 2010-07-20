Ведущий инженер по коммутаторам Ethernet

Системное администрированиеЗакрытнет заявок127 просмотров
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Обязанности:

• экспертный технический анализ производимых коммутаторов Ethernet;

• тестирование нового ПО и «железа»;

• участие в процессе развития коммутаторов Ethernet;

• консультации сотрудников технических служб компании.

Требования:

• опыт работы в операторе связи;

• опыт построения мультисервисных сетей передачи данных на основе коммутаторов L2 и L3 не менее 3-х лет (проектировка, инсталляция, настройка, мониторинг, обслуживание);

• знание протоколов и технологий: MSTP, IGMP, QoS, VLAN, DHCP, RADIUS, OAM, SNMP;

• желательно наличие сертификатов, подтверждающих профессиональные навыки.

Условия работы:

• полная занятость;

• работа в коллективе квалифицированных специалистов;

• возможности карьерного роста;

• компания оплачивает сертификацию и обучение сотрудников, внутреннее обучение, собственная лаборатория;

• занятия в спортзале;

• ТК, соцпакет;

• Высокий уровень оплаты по результатам собеседования.

13 лет назад
Kopteva
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад