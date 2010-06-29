Требуется системный администратор.

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок414 просмотров
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В организацию требуется приходящий СА с стандартным набором функций. Обслуживается от 7 до 13 компьютеров. Расположение м.Арбатская 7мин. пешком.

13 лет назад
se_kar
Сергей 
58 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад