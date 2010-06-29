Требуется системный администратор.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: наличие CCNA ОБЯЗАТЕЛЬНО: указать в заявке размер оплаты сеть на cisco требуется _удалённое_ администрирование (только cisco) центральный офис 2811(e1,sip)+UCM7+CCX7(5 агентов)+7911(~60) 5 филиалов 1861srst(используется fxo)+7911(~5 в каждом) время реакции 4 часа – 8 часов в день 5 дней в неделю обращения будут ...