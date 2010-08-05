Системный администратор - UNIX

Системное администрированиеЗавершен4 заявки192 просмотра
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Доброго времени суток.

Необходимо настроить сервер ( Fedora 13 или переставить на другую систему ). Список ПО:

* WWW-сервера: Apache.

* PHP.

* nginx.

* eAccelerator.

* ZendOptimizer.

* Сервера баз данных: MySQL и / или PostgreSQL.

* Почтовые серверы: Sendmail, Exim, Postfix или CommunigatePro.

* WebMail: SquirellMail.

* Списки рассылки: Minimalist или MailMan.

* POP3 сервер: Dovecot.

* DNS сервер: Bind9.

* FTP-сервер: ProFTPD, vsftpd.

* Web-статистика: AwStats, Webalizer.

* Web-интерфейс для работы с БД: phpMyAdmin, phpPgAdmin.

* FastCGI.

* Dr Web For linux ( с настройкой сканирования папки пользователя после завершения сеанса пользователя ).

* BackUp папок пользователей ежедневный.

Затем установка ISP Manager. Также необхоимо будет настроить RAID 0 между двумя дисками + Полный Бэкап системы на третий диск с возможностью быстрого старта в случае сбоя RAID

Если Вы не из МСК, то мы у Вас попросим скан паспорта с 1-ой страницей и пропиской, в случае принятия решения работать с Вами

13 лет назад
alex_gall
Алексей 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$65
Отличный специалист. Отзывчивый и понимающий человек, который работает и получает от этого и удовольствие и хорошие деньги, а также приносит радость Заказчикам, выполняя на отлично заказы, а также объясняя, обучая и отвечая на "глупые" вопросы, которые возникают. Всем рекомендую.
Остался доволен сотрудничеством с этим заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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