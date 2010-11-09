Администратор веб-сайтов

Требуются периодические услуги специалиста по настройке ПК (Софт+Железо) в удаленном режиме. Желательно, что бы специалист был пользователем (Лайф, Скайп,ТимВюер ,Приват-24) проживающий в любом из небольших городов. Лайф: 093 35 30576 , Скайп:astravega Александр
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Цель: Бесперебойная работа веб-сайтов
Задачи: Установка СМС на хостинг, импорт-экспорт контента, установка готового шаблона, дизайна сайта, перенос сайтов, контроль работоспособности, устранение неполадок и ошибок.
Требования: Обязательно наличие оперативной связи по skype или телефону.
Оплата $5 в час. Работа по заявкам.
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