Администратор веб-сайтов

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок363 просмотра
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Цель: Бесперебойная работа веб-сайтов

Задачи: Установка СМС на хостинг, импорт-экспорт контента, установка готового шаблона, дизайна сайта, перенос сайтов, контроль работоспособности, устранение неполадок и ошибок.

Требования: Обязательно наличие оперативной связи по skype или телефону.

Оплата $5 в час. Работа по заявкам.

13 лет назад
t1p
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад