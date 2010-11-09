Администратор веб-сайтов

Компания «Инфомедиа», профессиональный поставщик IT решений и услуг, объявляет конкурс на вакансию «Системный администратор» для удаленного администрирования серверной платформы виртуализации и виртуальных машин (VPS) на неполный рабочий день. ЦЕЛИ Построить и управлять серверной инфраструктурой, состоящей из нескольких ...