Нужен системный администратор для настройки и поддержки компьютерной техники.

Основные задачи и требования:

только Санкт-Петербург, желательно Север, для оперативного выезда и решения проблем с сервером и компьютерами.

Знание и опыт настройки сервера (железо + сеть + Windows 2008)

настройка Win2008

настройка компьютеров и офисной техники, консультации по телефону, выезд в течении часа

Парк:

сервер с Win2008 в дата-центре

4 компьютера в офисе, 3 с WinXp, 1 c WinCE