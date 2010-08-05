Системный администратор

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка211 просмотров
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Нужен системный администратор для настройки и поддержки компьютерной техники.

Основные задачи и требования:

только Санкт-Петербург, желательно Север, для оперативного выезда и решения проблем с сервером и компьютерами.

Знание и опыт настройки сервера (железо + сеть + Windows 2008)

настройка Win2008

настройка компьютеров и офисной техники, консультации по телефону, выезд в течении часа

Парк:

сервер с Win2008 в дата-центре

4 компьютера в офисе, 3 с WinXp, 1 c WinCE

13 лет назад
elsifer
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад