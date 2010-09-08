Требуется системный администратор

Системное администрированиеЗакрытнет заявок106 просмотров
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Компания ТРЕТО приглашает на работу системного администратора.

Обязанности:

- Поддержка парка компьютеров (удаленные сервера + более 80 рабочих станций). Поддержка мини-АТС.

- Обеспечения безопасности информационной системы компании.

Требования:

1. Опыт установки, настройки и поддержки:

- Платформа Hyper-V,

- Citrix XenApp 5 и выше,

- Распределенная доменная структура AD и кластеры Windows. 2003r2, 2008r2;

2. Знание Linux. Маршрутизация, работа в кластере DRBD, знание OpenVPN и умение настроить в режиме моста и прямом.

3. Работа с MS SQL 2008

4. Администрирование 1с.

5. Знание настройки Apache, IIS.

6. Общие знания: Скрипты VBS и bash.

7. Английский желательно.

Условия:

- График работы: свободный, присутствие в офисе по необходимости

- офис в р-оне станции метро "ул. 1905 года"/ Выставочная

- Оплата обсуждается с успешным кандидатом.

Контакты:

Ольга Попова,Менеджер по персоналу компании "Трето"

[email protected]

13 лет назад
olga_personal
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад