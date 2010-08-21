Компания «Инфомедиа», профессиональный поставщик IT решений и услуг, объявляет конкурс на вакансию «Системный администратор» для удаленного администрирования серверной платформы виртуализации и виртуальных машин (VPS) на неполный рабочий день. ЦЕЛИ Построить и управлять серверной инфраструктурой, состоящей из нескольких ...
Нужен удаленный/не удаленный администратор сервера
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Нужен удаленный/не удаленный администратор сервера по windows 2003 Serv
нужно
1. поддерживать работу
2. настроить автоматическое сохранение 1С
3. настраивать переодически (не чаще раза в месяц ) какие то доп функции
в общем работы не много но иногда есть
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