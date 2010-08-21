Нужен удаленный/не удаленный администратор сервера

$50
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок275 просмотров
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Нужен удаленный/не удаленный администратор сервера по windows 2003 Serv

нужно

1. поддерживать работу

2. настроить автоматическое сохранение 1С

3. настраивать переодически (не чаще раза в месяц ) какие то доп функции

в общем работы не много но иногда есть

13 лет назад
compic
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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