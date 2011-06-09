wisenum

Евгений wisenum

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
16
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
valgeor
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Совмещение фотографий
Спасибо за сотрудничество.
Работа выполнена.
Ответный отзыв
netgraphics
Евгений 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
8 лет назад
Логотип
Благодарю за конкурс. Заказчик всегда на связи, оплата проведена моментально.
Работать с Евгением было приятно, отвечал быстро на вопросы, всегда на связи. Изменения вносил оперативно. Продолжим работать еще на другими проектами.
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kocherovets
Дмитрий 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5000
10 баллов
11 лет назад
Разработать iOS-приложение для покупки подарков
С Евгением работать понравилось! У него четкое понимание задачи, ясные требования и адекватное восприятие процесса. Оплата своевременная.
Понравилось работать с Дмитрием, отличный работник, кропотливый подход к делу, быстрая и качественная реализация, очень грамотный специалист в сфере разработки iOS приложений. Буду сотрудничать еще, рекомендую.
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Olegik882
Олег 
60 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва
$50
10 баллов
12 лет назад
Надпись названия игры
Евгений, спасибо за интересный конкурс! Приятно работать с профессионалом! Тактичность, порядочность, компетентность. Оплата своевременная и молниеносная. Ребята, если вам попадётся такой РАБОТОДАТЕЛЬ-цените! А Евгению- большой РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ! Жму руку!
Олег творчески и со вкусом подходит к решению задач, в результате все получилось креативно и интересно, рекомендую.
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ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Обзор космической онлайн игры
Победила в интереснейшем конкурсе Евгения! Четкая формулировка задания и своевременное уточнение деталей помогли расширить фундаментальную идею в нужном направлении. Сотрудничество оставило самые приятные впечатления! Надеюсь еще не раз будет возможность принимать участие в конкурсах этого замечательного заказчика!
Статья, которую написала Валентина на конкурс, получилась профессиональной, интересной, с изюминкой - так держать!
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