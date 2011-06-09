Нужно нарисовать карту игры по типу http://unitpoint.ru/images/cm-map-example.jpg (или см. во вложении) только атмосфернее. Требования: 1. океан с 3-5 островами 2. на островах должно быть: береговая линия с песочком, лес, горы, вулкан, лава (речь не идет, что это ...