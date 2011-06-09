Задание: 1. Нужно совместить две фотографии (ребенок на фоне Московского кремля) 2. Размер фото 10 на 15, и 9 на 12 3. Заказ конфиденциален не размещать личные фотографии на сайте 4. Фото будут печататься на принтере.
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $65
Необходимо разработать логотип для компании 1. Логотип будет использоваться на официальных документах, сайте, визитках и рекламной продукции компании. 2. Представить два разных варианта. 3. Представить в градиенте.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5000
Разработать клиент-серверное iOS приложение социальной сети по поиску и покупки подарков друзьям и знакомым.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $3300
iOS приложение - мини социальная сеть, интегрированное с сайтом по REST API, для осуществления сбора средств на подарки друзьям. Подробности при обсуждении в скайпе. Требования: профессиональные знания iOS, быстрое и качественное программирование, наличия портфолио приветствуется, умение ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо изменить картинку монстра, например, - добавить/изменить детали монстра - изменить цвета монстра или его частей Исходный файл http://unitpoint.ru/temp/monster-01-task.png Исходный файл имеет кадры анимации в 9 колонках и 10 строках. Итоговая анимация со сделанными изменениями должна смотреться "как ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно оформить красиво надпись названия игры: русское - Шаг Монстра: Нашествие английское - Monster Step: Invasion Требования: * ширина 3000 пикселей или больше * надпись должна состоять не просто из шрифта, а иметь красивое уникальное оформление * оформление должно подходить под ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужно нарисовать покадровую анимацию лица героя игры.Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $134
Нужно нарисовать героя для игры, высокое разрешение.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $166
Нужно нарисовать героя для игры, низкое разрешение, покадровая анимация.Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $116
Нужно нарисовать уровень игры - озера и лиственный лес.Закрыт12 лет назад
- $134
Нужно нарисовать уровень игры - хвойный лес.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $134
Нужно нарисовать уровень игры - пальмы и солнце.Закрыт12 лет назад
- $134
Нужно нарисовать уровень игры - снежный.Закрыт12 лет назад
- $134
Нужно нарисовать уровень игры - вулкан.Закрыт12 лет назад
- $120
Требуется написать обзор космической многопользовательской онлайн игры - Мир OXSAR (http://oxsar.ru) 1. Статья должна быть легко читаема, вызывать интерес. Она ориентирована на игроков, которым нравятся многопользовательские браузерные космические онлайн стратегии. 2. Игра интегрирована в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $170
Нужно нарисовать героя для игры и его анимацию (небольшое разрешение).Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужно нарисовать карту игры по типу http://unitpoint.ru/images/cm-map-example.jpg (или см. во вложении) только атмосфернее. Требования: 1. океан с 3-5 островами 2. на островах должно быть: береговая линия с песочком, лес, горы, вулкан, лава (речь не идет, что это ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $2500
Требуется программист PHP для разработки браузерной игры. Работа по контракту в офисе с 10 до 19 часов, комфортабельный БЦ, г. Москва. Требования: - отличное знание языка программирования PHP - уверенное знание http://www.yiiframework.com - уверенное знание javascript Возможно трудоустройство на постоянную ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо сделать тему под jquery UI для браузерной игры. jquery UI - это набор компонент для пользовательского интерфейса, работающий в браузере на базе библиотеки jquery. Для выполнения работы нужно воспользоваться редактором тем на странице http://jqueryui.com/themeroller/ Пример стиля ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Нарисовать монстров для игры.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад