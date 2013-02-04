Отлично разбираюсь:
- iOS разработка
- клиент-серверная архитектура и ее приложение к iOS разработке
- базы данных в их приложении к iOS разработке
Хорошо разбираюсь
- веб разработка. Могу сделать бэкенд на джанго не расчитанный на сильную нагрузку.
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Отзывы заказчиков
$5000
10 баллов
11 лет назад
Понравилось работать с Дмитрием, отличный работник, кропотливый подход к делу, быстрая и качественная реализация, очень грамотный специалист в сфере разработки iOS приложений. Буду сотрудничать еще, рекомендую.
Ответный отзыв
С Евгением работать понравилось! У него четкое понимание задачи, ясные требования и адекватное восприятие процесса. Оплата своевременная.
Мобильные приложения
1 отзыв
от $30
нет рейтинга