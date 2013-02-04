kocherovets

Дмитрий kocherovets

 
48 летРоссия/Рязань
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Отлично разбираюсь:

- iOS разработка

- клиент-серверная архитектура и ее приложение к iOS разработке

- базы данных в их приложении к iOS разработке

Хорошо разбираюсь

- веб разработка. Могу сделать бэкенд на джанго не расчитанный на сильную нагрузку.

iOSПриложение для iOSDjango
Отзывы заказчиков
wisenum
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5000
10 баллов
11 лет назад
Разработать iOS-приложение для покупки подарков
Понравилось работать с Дмитрием, отличный работник, кропотливый подход к делу, быстрая и качественная реализация, очень грамотный специалист в сфере разработки iOS приложений. Буду сотрудничать еще, рекомендую.
С Евгением работать понравилось! У него четкое понимание задачи, ясные требования и адекватное восприятие процесса. Оплата своевременная.
Ответный отзыв
Мобильные приложения
1 отзыв
от $30
нет рейтинга