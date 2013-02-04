Отлично разбираюсь:

- iOS разработка

- клиент-серверная архитектура и ее приложение к iOS разработке

- базы данных в их приложении к iOS разработке

Хорошо разбираюсь

- веб разработка. Могу сделать бэкенд на джанго не расчитанный на сильную нагрузку.