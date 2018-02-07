Выбрали на конкурсе логотип, стоит заметить что было достаточно достойных работ, но выбрали работу Евгения. Когда перед завершением сделки обратились и попросили некоторых уточнений по форматам, получили исчерпывающую консультацию. Более того, Евгений обратил наше внимание на некоторые моменты о которые мы не учитывали. Работой довольны, будем обращаться еще.