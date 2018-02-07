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0 из 5
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Уже второй раз работаю с Евгением, отличное качество логотипов, выглядит современно и просто. И главное - точно по ТЗ, ничего лишнего и неуместного в логотипах нет
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству, моментальная оплата. Спасибо за конкурс!
$100
10 баллов
6 лет назад
Евгений отличный исполнитель! Сделал все на высшем уровне! Несколько вариантов логотипов, бланк и визитную карточку! Адекватное, конструктивное общение, помогает советом в нюансах! Большое спасибо тезке! ;)
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству с Евгением. Всегда на связи, конструктивный диалог, моментальная оплата. Спасибо!
$50
10 баллов
7 лет назад
Евгений, спасибо за логотип! Вышло хорошо и современно, лого точно отражает свои задачи, при этом оно осталось узнаваемым, буду обращаться еще
Ответный отзыв
Илья, был рад сотрудничеству с Вами. Всё ясно и понятно, быстрая оплата. Спасибо за конкурс!
$100
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Выбрали на конкурсе логотип, стоит заметить что было достаточно достойных работ, но выбрали работу Евгения. Когда перед завершением сделки обратились и попросили некоторых уточнений по форматам, получили исчерпывающую консультацию. Более того, Евгений обратил наше внимание на некоторые моменты о которые мы не учитывали. Работой довольны, будем обращаться еще.
Ответный отзыв
Был рад участвовать в данном конкурсе. Алексей всегда на связи, понятное техническое задание, моментальная оплата. Спасибо!
$150
10 баллов
7 лет назад
Все сделано отлично,внесены все пожелания и правки
Ответный отзыв
Всё отлично, Денис был всегда на связи, быстрая оплата. Спасибо!