netgraphics

Евгений netgraphics

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качество исполняемой работы.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

ilyakuskalo
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Конкурс на логотип юридической фирмы
Уже второй раз работаю с Евгением, отличное качество логотипов, выглядит современно и просто. И главное - точно по ТЗ, ничего лишнего и неуместного в логотипах нет
Был рад сотрудничеству, моментальная оплата. Спасибо за конкурс!
Ответный отзыв
Marvellous_Jack
Евгений 
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Фирменный стиль строительной компании + логотип
Евгений отличный исполнитель! Сделал все на высшем уровне! Несколько вариантов логотипов, бланк и визитную карточку! Адекватное, конструктивное общение, помогает советом в нюансах! Большое спасибо тезке! ;)
Был рад сотрудничеству с Евгением. Всегда на связи, конструктивный диалог, моментальная оплата. Спасибо!
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ilyakuskalo
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Логотип для магазина/сервиса техники Apple
Евгений, спасибо за логотип! Вышло хорошо и современно, лого точно отражает свои задачи, при этом оно осталось узнаваемым, буду обращаться еще
Илья, был рад сотрудничеству с Вами. Всё ясно и понятно, быстрая оплата. Спасибо за конкурс!
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vasilalex
Алексей 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип для производителя ЖБИ
WordPress
Выбрали на конкурсе логотип, стоит заметить что было достаточно достойных работ, но выбрали работу Евгения. Когда перед завершением сделки обратились и попросили некоторых уточнений по форматам, получили исчерпывающую консультацию. Более того, Евгений обратил наше внимание на некоторые моменты о которые мы не учитывали. Работой довольны, будем обращаться еще.
Был рад участвовать в данном конкурсе. Алексей всегда на связи, понятное техническое задание, моментальная оплата. Спасибо!
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Seoboy1
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Логотип для компании(строительное оборудование)
Все сделано отлично,внесены все пожелания и правки
Всё отлично, Денис был всегда на связи, быстрая оплата. Спасибо!
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