Marvellous_Jack

Евгений Marvellous_Jack

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
СЕО-копирайтинг для мультилендинга
Отличный заказчик! Всегда на связи, приятный в общении, понятное ТЗ.) Очень довольна сотрудничеством! С удовольствием поработаю еще. Однозначно рекомендую!)
Катя классно справилась с работой! Поняли друг друга с полуслова, уверен, что в дальнейшем поработаем не над одним проектом! Спасибо большое, Катя!
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netgraphics
Евгений 
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Фирменный стиль строительной компании + логотип
Был рад сотрудничеству с Евгением. Всегда на связи, конструктивный диалог, моментальная оплата. Спасибо!
Евгений отличный исполнитель! Сделал все на высшем уровне! Несколько вариантов логотипов, бланк и визитную карточку! Адекватное, конструктивное общение, помогает советом в нюансах! Большое спасибо тезке! ;)
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Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
$50
10 баллов
6 лет назад
Нейминг для строительной компании.
Благодарю за положительный отзыв. Рад был сотрудничеству, всем рекомендую.
Станислав отличный исполнитель! Рекомендую! Четкий, правильный подход к задаче, идеальные варианты из которых можно что выбрать! Спасибо!
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