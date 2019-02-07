Marvellous_Jack

Нужен нейминг для автокомпании. Чтобы все было грамотно
- Нейминг и Слоганы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен нейминг для автокомпании. Четко, по делу, лаконичноНейминг и Слоганы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Копирайтинг для мультилендинга по ТЗ на тему автозапчастейКопирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Всем привет! Нужен СЕО-копирайтинг для мультилендинга по автозапчастям. ТЗ уже есть. Пишите в личку, обсудим детали!Продающие тексты13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Добрый день! Строительная компания называется "Перспектива". Вот чем именно она занимается: «Котлованный грунт, песок, щебень, бой асфальта, бетона,асфальтная крошка. Отсыпка участков, строительство дорог, демонтаж зданий, аренда спец.техники, ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приветствую! Необходимо разработать нейминг и пару лозунгов для компании занимающейся строительством дорог, отсыпкой участков и т.п. бюджет до 5к. чем бюджетней, тем лучше. Скидывайте примеры работ, ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Привет, друзья! Необходимо разработать логотип и фирменный стиль для компании занимающейся строительством дорог, отсыпкой участков и т.п. бюджет - 7 - 10к. чем бюджетней, тем лучше. ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад