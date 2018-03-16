vasilalex

Алексей vasilalex

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Всем доброго дня!

До этого профиля я уже присутствовал в форме заказчика на этом сайте, но система устроена так, что аккаунт блокируется если полгода в него не заходить. К сожалению, мой аккаунт заблокирован, вместе со всей историей. Восстановить его не получится, т.к. номер телефона давно уже не принадлежит мне. Самое обидное - это обширная база профессиональных исполнителей, котоыре не подведут. Ну и моя история, как заказчика. Что же, придется все делать заново. Буду рад успешному сотрудничеству.

P.S.

Плохие исполнители (кто подводил) у меня все зафиксированы, тут я не беспокоюсь.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

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Отзывы фрилансеров

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Евгений 
41 год
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3 года назад
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10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип для производителя ЖБИ
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Был рад участвовать в данном конкурсе. Алексей всегда на связи, понятное техническое задание, моментальная оплата. Спасибо!
Выбрали на конкурсе логотип, стоит заметить что было достаточно достойных работ, но выбрали работу Евгения. Когда перед завершением сделки обратились и попросили некоторых уточнений по форматам, получили исчерпывающую консультацию. Более того, Евгений обратил наше внимание на некоторые моменты о которые мы не учитывали. Работой довольны, будем обращаться еще.
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