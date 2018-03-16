Необходимо разработать логотип. Логотип будет использоваться в двух вариантах: с написанием названия фирмы и слогана и без. Название фирмы: ООО "Комплект-Центр ЖБИ". Слоган: Мы придаем бетону форму. ...
Всем доброго дня!
До этого профиля я уже присутствовал в форме заказчика на этом сайте, но система устроена так, что аккаунт блокируется если полгода в него не заходить. К сожалению, мой аккаунт заблокирован, вместе со всей историей. Восстановить его не получится, т.к. номер телефона давно уже не принадлежит мне. Самое обидное - это обширная база профессиональных исполнителей, котоыре не подведут. Ну и моя история, как заказчика. Что же, придется все делать заново. Буду рад успешному сотрудничеству.
P.S.
Плохие исполнители (кто подводил) у меня все зафиксированы, тут я не беспокоюсь.
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
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