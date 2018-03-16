Всем доброго дня!

До этого профиля я уже присутствовал в форме заказчика на этом сайте, но система устроена так, что аккаунт блокируется если полгода в него не заходить. К сожалению, мой аккаунт заблокирован, вместе со всей историей. Восстановить его не получится, т.к. номер телефона давно уже не принадлежит мне. Самое обидное - это обширная база профессиональных исполнителей, котоыре не подведут. Ну и моя история, как заказчика. Что же, придется все делать заново. Буду рад успешному сотрудничеству.

P.S.

Плохие исполнители (кто подводил) у меня все зафиксированы, тут я не беспокоюсь.