Системный администратор

Системное администрированиеЗакрытнет заявок132 просмотра
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Требования:

Специальные навыки

Shell scripting (bash, zsh, sed, awk)

Oперационые системы

Linux

FreeBSD

DOS

Windows 3.11/95/98/ME/NT/XP/2000

Системное администрирование

Web-серверы: Apache, Nginx

Контейнер сервлетов: Apache Tomcat

СУБД: MySQL, PostgreSQL

DNS-сервер: ISC Bind

FTP-серверы: Proftpd, vsftpd

Proxy-серверы: Squid, 3proxy

Jabber-сервер: Openfire

IP-PBX: Asterisk

Системы контроля версий: CVS, SVN, GIT, Mercurial

Настройка фаерволла: traffic filtering, NAT, Ports forwarding, etc

Почтовые серверы: SMTP: Postfix

Почтовые серверы: POP3/IMAP: courier, dovecot

Анализаторы сетевого трафика: Wireshark, tcpdump

Сканеры безопасности: Nessus, nmap

Инструменты обнаружения руткитов: chkrootkit, rkhunter

Системы виртуализации: Xen, kvm, qemu, Virtualbox, dynamips.

функциональные обязанности:

Администрирование серверов и рабочих станцийэ

Условия работы:

- работа в офисе;

- оформление по договору, с дальнейшем перемещением в штат;

- достойная, договорная з/п;

13 лет назад
Anna_Latysh
Анна Латыш 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад