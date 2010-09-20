Компания «Инфомедиа», профессиональный поставщик IT решений и услуг, объявляет конкурс на вакансию «Системный администратор» для удаленного администрирования серверной платформы виртуализации и виртуальных машин (VPS) на неполный рабочий день. ЦЕЛИ Построить и управлять серверной инфраструктурой, состоящей из нескольких ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прикрепленном файле требования к системному администратору.
Его знания, навыки и опыт будут влиять на установленную компанией оплату.
Системный администратор будет работать по месту своего жительства.
Необходимо предоставить резюме на английском языке (на русском резюме не рассматриваются).
В резюме необходимо указать контактный телефон для проведения интервью с менеджером компании.
Интервью проводиться на английском языке. Заявки принимаются от жителей России, возможно рассмотрение заявок от жителей других стран.
Резюме присылать на [email protected] с пометкой "Системный администратор, резюме"
UPD: Действительно, 4000 долларов минус накладные расходы и применимые налоги.
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