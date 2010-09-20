В прикрепленном файле требования к системному администратору.

Его знания, навыки и опыт будут влиять на установленную компанией оплату.

Системный администратор будет работать по месту своего жительства.

Необходимо предоставить резюме на английском языке (на русском резюме не рассматриваются).

В резюме необходимо указать контактный телефон для проведения интервью с менеджером компании.

Интервью проводиться на английском языке. Заявки принимаются от жителей России, возможно рассмотрение заявок от жителей других стран.

Резюме присылать на [email protected] с пометкой "Системный администратор, резюме"

UPD: Действительно, 4000 долларов минус накладные расходы и применимые налоги.