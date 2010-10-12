Здравствуйте, Меня зовут Михаил: я умею находить хорошие заказы и качественно выполнять свою работу. Но: 1. Заказов стало много 2. Требуется узкая специализация в различных областях IT Вообщем есть куча работы, которую надо делать, и для этого нужен ты: Ты ...
Требуется системный администратор со знанием 1с
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется системный администратор для настройки сети 1с.
- Настройка обмена УРИБ
- Настройка удаленного управления выгрузками базы 1с
- Настройка прав пользователей на компьютере
- Архивация баз 1с
Более подробное ТЗ при личном общении. Оплата обсуждается.
Город - Москва
- Похожие заказы
- Системное администрирование17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования: Специальные навыки Shell scripting (bash, zsh, sed, awk) Oперационые системы Linux FreeBSD DOS Windows 3.11/95/98/ME/NT/XP/2000 Системное администрирование Web-серверы: Apache, Nginx Контейнер сервлетов: Apache Tomcat СУБД: MySQL, PostgreSQL DNS-сервер: ISC Bind FTP-серверы: Proftpd, vsftpd Proxy-серверы: Squid, 3proxy Jabber-сервер: Openfire IP-PBX: Asterisk Системы контроля версий: CVS, SVN, GIT, Mercurial Настройка фаерволла: traffic filtering, NAT, ...Закрыт13 лет назад
- $4000
В прикрепленном файле требования к системному администратору. Его знания, навыки и опыт будут влиять на установленную компанией оплату. Системный администратор будет работать по месту своего жительства. Необходимо предоставить резюме на английском языке (на русском резюме не рассматриваются). В резюме ...Закрыт13 лет назад
Компания ТРЕТО приглашает на работу системного администратора. Обязанности: - Поддержка парка компьютеров (удаленные сервера + более 80 рабочих станций). Поддержка мини-АТС. - Обеспечения безопасности информационной системы компании. Требования: 1. Опыт установки, настройки и поддержки: - Платформа Hyper-V, - Citrix ...Закрыт13 лет назад
- $50
Нужен удаленный/не удаленный администратор сервераСистемное администрирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен удаленный/не удаленный администратор сервера по windows 2003 Serv нужно 1. поддерживать работу 2. настроить автоматическое сохранение 1С 3. настраивать переодически (не чаще раза в месяц ) какие то доп функции в общем работы не много но иногда естьСистемное администрирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Уважаемые коллеги, Для долгосрочного сотрудничества требуется Инженер проектировщик сооружений связи (именно связи! т.е. активного оборудования, а не просто СКС) для выполнения проектной документации в MS Visio Задачи: Разработка проектов сооружений связи различного назначения: * узлы телематических служб * узлы и ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищем хорошего специалиста по Asterisk в Киеве. Цель - долговременное сотрудничество. Пишите на [email protected] 095-490-29-65 АндрейЗакрыт13 лет назад
- $500
Ищем человека в студию, на вакансию Системное и сетевое администрирование, для того что бы устроиться к нам вы должны пройти 8 тестов, 40 вопросов в каждом тесте, всего 100баллов, ваша задача набрать не менее 86 ...Системное администрирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен системный администратор для настройки и поддержки компьютерной техники. Основные задачи и требования: только Санкт-Петербург, желательно Север, для оперативного выезда и решения проблем с сервером и компьютерами. Знание и опыт настройки сервера (железо + сеть + Windows 2008) настройка ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад