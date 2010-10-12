Требуется системный администратор со знанием 1с

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Требуется системный администратор для настройки сети 1с.

- Настройка обмена УРИБ

- Настройка удаленного управления выгрузками базы 1с

- Настройка прав пользователей на компьютере

- Архивация баз 1с

Более подробное ТЗ при личном общении. Оплата обсуждается.

Город - Москва

13 лет назад
wallstreet
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад