Системный администратор

Требования:

•Мужчина, от 25 до 35 лет.

•Опыт работы в аналогичной должности от 5 лет.

•Знание программ серверов, архивирования данных, криптозащиты, Банк-клиент, 1С, FreeBSD, Win 2003/2008 AD, VPN. Администрирование Cisco . Поддержка многоранговых сетей.

•Знание офисных АТС и их программирования.

•Одновременное исполнение нескольких задач.

•Ответственность, самодисциплина, аккуратность в работе.

•Стрессоустойчивость, работа с пользователями. Знание графических программ на уровне отладки.

•Установка и настройка систем видеонаблюдения, систем контроля доступа персоналом, охранно-пожарных систем. Проектирование и прокладка сетей. Опыт работы системным администратором компьютерной сети от 100 машин. Отличное знание компьютерных комплектующих и оргтехники. Поддержка сетевой инфраструктуры компании и телефонии.

Обязанности:

•Техническая поддержка пользователей, отладка и настройка пользовательских приложений, ремонт компьютеров.

Условия:

•График работы: 5-дневная рабочая неделя.

•Достойная оплата труда.

•Территориально: м. Улица 1905 года (м. Выставочная)