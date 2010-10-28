Инженер в сервис-центр

$1000
Системное администрированиеЗакрытнет заявок113 просмотров
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Инженер в компьютерный сервис центр г.Долгопрудный Моск.обл. СРОЧНО !

Опыт от 2х лет ( железо, сети, настройки ).

1000 руб в день чистыми.

Жилье 15 мин. от работы предоставляется.

13 лет назад
Prospector
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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