Разработчик SilverLight/C#

Компания MSI, UK (http://www.msiuk.com/) приглашает разработчика C#/SilverLight присоединиться к нашей команде для работы над приложением в сфере телекоммуникационных услуг.

Обязанности:

* Поддержка существующего кода

* Разработка новой функциональности существующего приложения

Требуемые профессиональные навыки:

* По крайней мере, 1 год опыта разработки приложений с использованием SilverLight

* Глубокое знание C#

* Уверенное знание XAML

* Знание SQL, опыт работы с MS SQL Server на уровне разработчика

* Опыт разработки WCF-сервисов

* Опыт разработки ПО, с использованием TFS

Общие требования:

* Высшее образование

* По крайней мере, 3 года профессионального опыта в области разработки ПО

* Опыт удалённой разработки ПО

* Письменный английский на уровне intermediate

Условия работы:

— ЗП по результатам собеседования $2000-$3000 в месяц

— Полная занятность с фиксированным графиком работы

Уровень з/п устанавливается индивидуально, по результатам собеседования.

Пожалуйста, высылайте C/V на английском языке, с примерами вашего кода и пожеланиями уровня з/п по адресу: [email protected]