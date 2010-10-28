Разработчик SilverLight/C#

Создаю социалку на основе SE 3 Нужен толковый программист, знающий движок Social Engine. Так же необходимо знать: PHP, MySQL, jQuery. Нужно доработать шаблон по дизайну, так же доработать модули, платные и бесплатные. Проект требует профессионального подхода, просьба писать ...
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Компания MSI, UK (http://www.msiuk.com/) приглашает разработчика C#/SilverLight присоединиться к нашей команде для работы над приложением в сфере телекоммуникационных услуг.
Обязанности:
* Поддержка существующего кода
* Разработка новой функциональности существующего приложения
Требуемые профессиональные навыки:
* По крайней мере, 1 год опыта разработки приложений с использованием SilverLight
* Глубокое знание C#
* Уверенное знание XAML
* Знание SQL, опыт работы с MS SQL Server на уровне разработчика
* Опыт разработки WCF-сервисов
* Опыт разработки ПО, с использованием TFS
Общие требования:
* Высшее образование
* По крайней мере, 3 года профессионального опыта в области разработки ПО
* Опыт удалённой разработки ПО
* Письменный английский на уровне intermediate
Условия работы:
— ЗП по результатам собеседования $2000-$3000 в месяц
— Полная занятность с фиксированным графиком работы
Уровень з/п устанавливается индивидуально, по результатам собеседования.
Пожалуйста, высылайте C/V на английском языке, с примерами вашего кода и пожеланиями уровня з/п по адресу: [email protected]
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