Программист С#

Требуется опытный C# / C Sharp / Си Шарп (.NET) разработчик (не студент) на удаленную работу. Компания, занимающаяся разработкой собственных продуктов открывает вакансию разработчика C# Удаленная работа / Работа на договорной основе Основные и обязательные требования к ...