Программист С#

Для работы над интересным проектом с долгосрочной перспективой требуется программист C#.

Требования:

• Знание .NET Framework и С# (в версии от 3.5 и выше);

• Знакомство MS Visual Studio 2010;

• Понимание SQL – способность писать простейшие запросы;

• Знакомство с форматом JSON, опыт работы с COM-портами из .NET;

• Ответственность.

Работа в офисе, от шести часов в день. Оплата поэтапная. Возможны дополнительные задачи, оплачиваемые отдельно.

Резюме высылать на почту [email protected].