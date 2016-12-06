rybin

Александр Рыбин rybin

 
43 годаРоссия/Обнинск
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
РБН Технологии - сайты, сервисы и приложения

RBN Tech является лидирующим в России партнером компании Kentico - разработчика лучшей CMS для платформы .NET Framework.

Мы предоставляем услуги по разработке сайтов на основе этой CMS - от персональных страниц и сайтов-визиток до крупных порталов и интернет-магазинов. Полный спект услуг: разработка ТЗ, дизайн, программирование, наполнение и поддержка.

Так же для вашего внимания предлагает разработка приложений для Windows и Windows Phone; а так же любых других систем на основе .NET Framework

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Отзывы заказчиков
emmis
Витал 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$230
9 баллов
7 лет назад
Asp.net
Сделал довольно сложную работу отлично. Рекомендую!
Прошли почти три недели со сдачи проекта заказчику - оплаты нет. На связь не выходит. В скайпе и вацапе игнорирует. Хотя задача поставлена более-менее. Если и работать - то только с предоплатой. Хотя бы 50/50.
Ответный отзыв
boykov
Павел 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Подбор хостинга и перенос сайта
Вопрос решен оперативно. Рекомендую!
Приобрел даже больше, чем ожидал. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
iArt80
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Преобразования txt-файла в excel-файл
Отлично выполненная работа
Все отлично! Рекомендую.
Ответный отзыв
Vitaliy_Zhukov
Виталий 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Программа для удаления тегов в xml файле.
Рекомендую Александра как хорошего специалиста! Все сделано в кратчайшие сроки с учетом всех пожеланий. Всегда на связи. Работой остался доволен!
Все отлично! Задача четкая, замечания по делу, оплата оперативная! Рекомендую.
Ответный отзыв
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Развернуть asp.net сайт на хостинге
Всё чётко. Рекомендую
Задача четкая, оплата оперативная. Все хорошо.
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $350
от 3 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
2 отзыва
от $10
от 1 часа
нет рейтинга
Системное администрирование
1 отзыв
от $10
от 1 часа
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 часа
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 4 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $350
от 3 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 1 часа
нет рейтинга
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