РБН Технологии - сайты, сервисы и приложения

RBN Tech является лидирующим в России партнером компании Kentico - разработчика лучшей CMS для платформы .NET Framework.

Мы предоставляем услуги по разработке сайтов на основе этой CMS - от персональных страниц и сайтов-визиток до крупных порталов и интернет-магазинов. Полный спект услуг: разработка ТЗ, дизайн, программирование, наполнение и поддержка.

Так же для вашего внимания предлагает разработка приложений для Windows и Windows Phone; а так же любых других систем на основе .NET Framework